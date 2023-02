Polícia Rodoviária faz duas apreensões de contrabando na rodovia PR-317

Apenas neste fim de semana, os postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Peabiru e Floresta, fizeram duas apreensões de mercadorias contrabandeadas do Paraguai, na rodovia PR-317.

Na primeira, por volta das 15h30 desse sábado, a equipe da PRE de Peabiru abordou uma picape Fiat Toro e apreendeu no automóvel, vários aparelhos celulares e perfumes contrabandeados.

No veiculo com placas de Bastos-SP, foram localizados aparelhos celulares sendo 17 Xiaomi, três IPhone e 19 perfumes. Toda a mercadoria foi lacrada e encaminhada para a Receita Federal, em Maringá.

O veículo era dirigido por A.J.S., de 43 anos. Ele estava acompanhado de A.P.B., de 38 anos, o qual informou que as mercadorias eram de sua propriedade.

CIGARROS E ELETRÔNICOS

No final da tarde do mesmo dia, uma grande quantidade de produtos eletrônicos e cigaarros contrabandeados do Paraguai foram apreendido em um ônibus que fazia o itinerário, Foz do Iguaçu a Goiânia-GO. A apreensão também ocorreu na rodovia PR-317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária de Floresta.

Durante revista no compartimento de bagagens do ônibus, foram encontradas algumas bolsas contendo cigarros oriundos do Paraguai, e também algumas bolsas contendo eletrônicos, sendo estes caixas de som, aparelhos celulares, perfumes e cremes.

Os policiais identificaram três passageiros do ônibus, entre eles uma mulher, responsáveis pelas mercadorias. No total foram apreendidos 150 pacotes de cigarros da marca Broadway (1.500 maços); 147 pacotes da marca Eight, totalizando (1.470 maços); 15 aparelhos de celular REDMI A1, duas caixas de som JBL Xtreme, 15 caixas de som JBL Go3, 40 carregadores de celulares e uma grande quantidade de perfumes.

As mercadorias foram lacradas e entregues para a Receita Federal, em Maringá. Os passageiros foram liberados e seguiram viagem.