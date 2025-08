Polícia localiza arma e documentos furtados após troca de tiros

Após uma troca de tiros registrada no jardim Tropical, em Campo Mourão, equipes da Agência Local de Inteligência do 11º BPM, Rádio Patrulha (RPA) e do Coordenador do Policiamento identificaram o possível paradeiro de um dos envolvidos no confronto.

Os policiais se deslocaram até a residência indicada e avistaram um homem na parte externa do imóvel. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito correu para dentro da casa e tentou se desfazer de uma arma de fogo, escondendo-a debaixo de uma cama.

Durante as buscas no interior da residência, a equipe localizou uma pistola 9mm, marca Jericho, municiada com 12 munições intactas. Também foram encontrados documentos pessoais pertencentes a uma mulher — os quais haviam sido furtados — e uma placa de motocicleta do estado de São Paulo.

O suspeito, um jovem de 21 anos, foi detido e encaminhado junto com os materiais apreendidos à 16ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.