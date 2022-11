Polícia descobre que rapaz matou cunhado com pistola roubada

Após prender pai e filho pelo assassinato do jardineiro Bruno Fermino dos Santos, 34 anos, ocorrido ontem à tarde, no centro de Campo Mourão, a Polícia Civil descobriu que a arma usada no crime havia sido roubada de uma pessoa que possuía porte.

A policia constatou que foi um crime em família, já que pai e filho eram sogro e cunhado do jardineiro. A arma do crime, uma pistola 9mm foi roubada na semana passada de um homem, no conjunto Mendes. No momento do assalto ele estava com um Vectra.

Antes do assassinato de ontem, ele ainda teria atirado contra um moociclista, na semana passada no Lar Paraná. Segundo a polícia, o rapaz poderá responder por mais esses dois crimes.

Ele e o pai, no momento em que mataram o jardineiro, ainda feriram a mulher da vítima com um tiro no braço, mas ela passa bem. O assassinato ocorreu por volta das 14h de ontem, na avenida Afonso Botelho, próximo ao prédio improvisado do Centro Social Urbano.