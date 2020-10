Polícia Civil prende vereador por venda de cirurgias bariátricas pelo SUS

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente um vereador da cidade de Carlópolis, no Norte Pioneiro, e uma mulher suspeita de conseguir falsas guias do Sistema Único de Saúde (SUS), na manhã desta quinta-feira (29). Sete mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no decorrer da ação.

Essa é a segunda fase da operação que investiga uma organização criminosa que teria lucrado mais de R$ 10 milhões com a venda de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS, em hospital da Região Metropolitana de Curitiba.

Os policiais civis cumpriram as ordens judiciais nas seguintes localidades: Carlópolis, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Estado, e em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. As prisões aconteceram em Carlópolis e em Colombo.

Segundo as investigações, o vereador teria falsificado guias do SUS. Isso possibilitava encaminhamento de pacientes, principalmente do Estado de São Paulo, para fazerem cirurgias bariátricas no hospital do Paraná. Ele atuaria juntamente com médicos que assinavam essas guias.

A organização criminosa é investigada pelos crimes de extorsão, falsidade ideológica, uso de documento falso, concussão e organização criminosa.

O ESQUEMA

O grupo criminoso, por meio de redes sociais ou indicações, entrava em contato com pessoas de vários estados (a maioria de São Paulo e Santa Catarina), interessadas em realizar cirurgia bariátrica. Os pacientes, muitas vezes, estavam aguardando há anos na fila para serem operados pelo SUS, e acabavam aceitando pagar até R$ 3 mil em cirurgias que deveriam ser gratuitas.

As investigações ainda apontam que o grupo criminoso conseguiria receber em duplicidade os valores pagos pelo SUS ao hospital pelas cirurgias bariátricas.

