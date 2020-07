Polícia Civil prende homem que tentou roubar caminhonete de casal

A Polícia Civil de Campo Mourão prendeu no início da noite desta segunda-feira, um homem acusado de tentar assaltar um casal de idosos para levar a caminhonete S-10 das vítimas. O crime ocorreu nas dependências do antigo espaço Unique, próximo ao Paraná Família.

De acordo com as informações, o bandido entrou em luta corporal com as vítimas e saiu sem levar o veículo. A Polícia Civil foi informada de que ele estaria se preparando para embarcar para Curitiba.

Os policiais foram até o terminal rodoviário e o detiveram em flagrante, com dois notebooks e certa quantia em dinheiro. Ele confessou a tentativa de roubo, dizendo que pretendia levar a S-10 para o Paraguai, para trocar o veículo por armas.

Sobre os notebooks, afirmou que era apenas receptador e, portanto, não sabia se os mesmos eram produtos de furto ou roubo. Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por tentativa de roubo e receptação.