Polícia Civil localiza suspeito de participação em roubo a residência

A Polícia Civil de Campo Mourão, por meio do trabalho de investigação desenvolvido pelo Grupo de Diligencias Especiais, localizou na terça-feira, um dos três suspeitos de participação em um roubo a residência ocorrido na semana passada no jardim América.

O suspeito foi conduzido até a sede da 16ª Subdivisão Policial, onde passou por reconhecimento pessoal, e foi confirmada a sua participação com 100% de certeza pela vítima.

O rapaz de 18 anos é morador do conjunto Avelino Piacentini e não possui antecedentes criminais. Ele foi interrogado e indiciado pelo crime de roubo. Como não havia mais flagrante, ele foi liberado, mas a Polícia Civil vai pedir a prisçao preventiva. As diligências prosseguem para a identificação dos demais autores do fato.