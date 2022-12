Polícia Civil apreende veículo e prende homem que deu carona para autor de homicídio

Após diligências iniciadas ainda na noite de ontem, a Polícia Civil localizou na manhã deste domingo, o veículo GM/Corsa Hatch utilizado no assassinato de Jhony de Moraes, 26 anos, ocorrido por volta das 22h30 desse sábado, no conjunto Maria Barleta.

O proprietário do automóvel também foi preso e confessou participação no crime. Em interrogatório ao delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues, ele disse que deu carona e permaneceu na mata juntamente com o executor do homicídio.

Relatou ainda que a motivação seria que, no meio desse ano, Moraes teria executado um parente do autor do homicídio, bem como estaria ameaçando familiares do morto, naquela ocasião.

Em continuidade as diligências, após troca de informações com o Serviço Reservado da Polícia Militar, foi possível identificar o executor do homicídio, porém ele ainda não foi localizado.