Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas, armas a munições em Campo Mourão

Policiais civis da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, com apoio do Núcleo de Operações com Cães, apreenderam na tarde de hoje uma grande quantidade de drogas e duas armas de fogo e munições. Quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

A apreensão ocorreu em um endereço conhecido por ser usado para o tráfico de drogas, na região do jardim Aeroporto. No mesmo local a polícia civil já havia feito outras duas prisões por tráfico durante esse ano.

Com mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais foram ao local, mas a pessoa procurada não foi localizada. Quatro indivíduos encontrados na casa foram encaminhados para a delegacia.

No local a equipe policial, com apoio de um cão farejador apreendeu 214 pedras de crack; 73 buchas de cocaína; 25 gramas de maconha, além de um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 22 e 12 munições .38.