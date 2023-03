PM registrou duas tentativas de roubo a veículos em Campo Mourão

Motoristas de um veículo Ford/Fiesta e de uma caminhoneta foram vítimas de tentativa de assalto nesse fim de semana em Campo Mourão. Ambos registraram queixa, mas os suspeitos não foram localizados. No primeiro caso, no jardim Nossa Senhora Aparecida, o motorista do Ford/Fiesta disse que percebeu que estava sendo seguido por um veículo GM/Vectra de cor escura.

Em determinado momento o condutor do Vectra colidiu contra o para-choque traseiro do seu veículo. Logo depois ele desceu do veículo e fez menção de estar armado. O dono do Fiesta informou que o indivíduo aparentava estar sob efeito de substância entorpecente e gritou: “perdeu, perdeu, me passa o que tiver de valor no veículo”.

Neste momento ele efetuou uma manobra com seu veículo e conseguiu se evadir, parando no pátio de um posto de combustíveis, onde acionou a PM.

No segundo caso, por volta das 21h30 desse domingo, um homem acionou a PM e relatou que havia sido vítima de uma tentativa de roubo, na avenida Manoel Mendes de Camargo.

Ele disse que estava parado com sua caminhonete ligada em frente ao escritório quando aproximou-se um rapaz e perguntou se ele poderia ajudá-lo. A vítima respondeu de que forma poderia ajudar e, neste momento, o indivíduo teria sacado uma arma e disse: “com isso”.

A vítima, de forma instintiva, acelerou o veículo e fugiu. Imagens de câmeras flagraram o suspeito saindo sentido Perimetral. Nos dois casos a PM fez diligências, mas ninguém foi localizado.