PM recupera veículo Santana depenado em Campo Mourão

Após denúncia anônima a equipe da Rocam do 11º Batalhão da Polícia Militar localizou nessa terça-feira, um veículo VW/Santana, parcialmente depenado na rua Pau Brasil, no Parque Verde, em Campo Mourão. O automóvel havia sido furtado no dia 8 de maio.

A denúncia indicava ainda que no endereço poderia ser localizado dois homens e que um terceiro suspeito estaria morando em outra rua.

No entanto ao chegar ao local os policiais localizaram apenas o veículo, sem placas e faltando motor e sem a tampa traseira. Havia ainda denúncia de que uma moto estaria no endereço, mas os policiais encontraram apenas o automóvel.

Como não encontraram ninguém no local, os policiais foram até o segundo endereço denunciado e lá foram recebidos por uma mulher. Ela disse que morava na residência onde estava o Santana com seu companheiro, mas o mesmo estava se recuperando de um grave acidente ocorrido no dia 15 de maio desse ano.

Devido o acidente ele estava incapacitado de ser conduzido à delegacia. Questionada sobre o veículo, a mulher relatou que quatro dias antes do acidente, o companheiro chegou à residência com o Santana, dizendo que havia adquirido o mesmo apenas com pendências administrativas.

Desde então a mulher relatou que o veículo havia permanecido no quintal. Sobre o veículo estar parcialmente desmontado ela não souber informar, mas seguiu ao local com os policiais onde encontrou a porta do imóvel aberta, porém, não constatou a ausência de nenhum objeto.

O veículo e a mulher abordada foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial para que fossem adotados os procedimentos pertinentes a polícia judiciária.