PM recupera veículo furtado e prende jovem

Um veículo furtado ontem à noite foi recuperado no início da madrugada desta terça-feira, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada para verificar a presença de dois carros suspeitos nas imediações da Estrada Boiadeira, na entrada da cidade.

Conforme as primeiras informações, dois homens teriam saído dos carros e entrado numa mata, o que gerou a suspeita na pessoa que presenciou a cena. Uma equipe policial foi até o local e percebeu os veículos suspeitos em movimento pela via.

Ao se aproximarem os policiais constataram que se tratava de um Cruze prata e um veículo cor bordô. Assim que visualizaram a viatura, o condutor do Cruze empreendeu fuga em direção a rodovia e só foi abordado cerca de 5 km após entrar na rodovia.

O motorista do outro carro fugiu do local e seguiu para região central na cidade, não sendo localizado. Na direção do Cruze estava um jovem de 25 anos já conhecido no meio policial.

A PM constatou que o carro havia sido furtado no jardim Batel, por volta das 21h30. O rapaz foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo, até a delegacia de Polícia Civil.