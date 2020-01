PM recupera motos furtadas de barracão da PRF

Quatro motocicletas furtadas durante a noite desta segunda-feira de um barracão utilizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram apreendidas nesta terça-feira pela Polícia Militar, em Campo Mourão. Na ação foram apreendidos três menores e uma mulher.

De acordo com o tenente Santos, do 11º Batalhão da Polícia Militar, as apreensões ocorreram no final da tarde, na região do jardim Fortunato Perdoncini. “Fomos informados durante a manhã sobre os furtos no barracão da PRF e atarde a primeira foi localizada pela equipe da Radio Patrulha (RPA) na região do Fortunato Perdoncini”, disse o tenente.

A segunda moto também foi recuperada pela RPA, enquanto a terceira foi apreendida pela Rotam, em poder de um menor. “Ele indicou os outros envolvidos no furto e todos foram apreendidos”, afirmou.

Em continuidade nas buscas, os policiais chegaram até uma mulher, que teria levado uma Honda Biz, também furtada da PRF até as proximidades da ponte do Cidade Nova. “Num primeiro momento a moto não foi encontrada, mas logo em seguida veio a informação de que a mesma estava abandonada na avenida das Torres”, informou.

As quatro motos, os três menores e a mulher foram encaminhadas para a delegacia.