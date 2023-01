PM recupera moto furtada que pode ter sido utilizada em homicídio ocorrido em CM

Uma denúncia anônima na manhã desta quinta-feira (5) levou uma equipe da Polícia Militar até uma motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha, ano 2006, que havia sido furtada na cidade de Pitanga, no dia 26 de dezembro de 2022.

A motocicleta foi localizada na rua Pioneiro Adinor Cordeiro de Souza, no jardim Silvana. Já na esquina com a rua Genoveva Kolodziewska Lepinsk os policiais localizaram dois capacetes e duas blusas, que também foram apreendidos pela PM e encaminhadas à delegacia, haja vista que podem estar relacionados com o homicídio registrado na noite dessa quarta-feira (4), em Campo Mourão.

Conforme as informações apuradas no local do crime, os autores teriam utilizado uma moto com as mesmas características. A motocicleta e os objetos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil, que já investiga o crime.

Fonte: Comunicação Social do 11º BPM