PM recupera carga de 40 mil litros de combustível

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão, com apoio de equipes de Fênix, Quinta do Sol, Barbosa Ferraz e da Patrulha Rural recuperou nesse sábado uma carga de 40 mil litros de combustível (óleo diesel e gasolina) tomados de assalto em Califórnia.

O produto era transportado em uma carreta e o motorista foi mantido em cárcere privado próximo a Faxinal, por cerca de três horas. Enquanto isso, a carreta foi levada até Quinta do Sol, onde o produto foi repassado para um reservatório.

A empresa que matinha o monitoramento da carreta, acionou a PM ao perceber que o veículo havia saído da rota. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um homem próximo a uma moto, mas ele fugiu.

No local, os bandidos já haviam descarregado a carga de combustível, que foi toda recuperada já com apoio dos destacamentos vizinhos. Próximo à moto, deixada no local, os policiais encontraram o documento do suspeito que fugiu. Como a moto estava em seu nome, a equipe chegou até uma residência em Quinta do Sol.

O morador confirmou que a pessoa procurada costumava passar uns dias na casa e que na sexta-feira teria informado que receberia uma carga de combustível. A empresa foi autorizada pela Policia Civil a fazer remoção do combustível do local e o suspeito continua foragido.