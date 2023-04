PM recupera caminhão furtado e prende ladrão em Campo Mourão

Um caminhão que havia acabado de ser furtado foi recuperado na madrugada desse sábado, 29, por equipes Rocam com apoio de outros policiais militares. O ladrão foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada no Conjunto Habitacional Fortunato Perdoncini. As equipes da Rocam faziam motopatrulhamento pelo bairro, quando, visualizaram um caminhão VW 8.150 Delivery transitando em alta velocidade no cruzamento das ruas José de Oliveira Rosa com a rua João Batista Salvadori.

Os policiais deram voz de abordagem ao condutor que fazia manobras de risco, mas ele continuou em fuga em alta velocidade, inclusive passando sem parar em diversos cruzamentos de vias preferenciais e até tentando fechar as viaturas.

Com reforço de outras viaturas o caminhão foi cercado e o motorista parou após perder o controle da direção. Ele ainda tentou correr abandonando o veículo, mas foi alcançado pelos policiais.

Ao ser detido ele ficou agressivo e tentou agredir os policiais com socos e chutes. A PM teve de fazer uso de força para contê-lo. Ao checar os dados do caminhão, os policiais descobriram que o veículo havia sido furtado momentos antes pelo detido. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.