PM recupera bicicleta furtada da garagem de prédio

A Polícia Militar recuperou nessa segunda-feira, em uma residência na rua Lambari, no jardim Alvorada, uma bicicleta que havia sido furtada no dia 27 de dezembro, da garagem de um prédio, na rua Laurindo Borges, no centro da cidade.

Na ocasião as câmeras de segurança do local flagraram a o momento em que um homem entrou e saiu levando a bicicleta. O vídeo do furto foi compartilhado nas redes sociais.

Após algumas informações anônimas recebidas na manhã de ontem, os policiais foram até o endereço e localizaram a bicicleta. O jovem disse que estava apenas guardando para um amigo, mas revelou que teve conhecimento por meio das redes sociais que uma bicicleta com as mesmas características havia sido furtada.

Ele foi encaminhado, juntamente com o produto do furto, até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, onde foi autuado por receptação.