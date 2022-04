PM prende três homens com materiais furtados de construção civil

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar, por volta da 0h30 desta segunda-feira, por furto de materiais de construção de uma obra, no jardim Santa Casa, em Campo Mourão.

Os policiais foram acionados após uma testemunha presenciar a ação do trio, que estava com um VW/Santana e uma carretinha engatada no veículo.

Os policiais foram para o local e avistaram os suspeitos, que tentaram fugir com o carro, contudo foram abordados. Na carretinha havia quatro sacos de cimentos.

O responsável pela obra esteve no local e verificou que o depósito onde ficam os materiais estava arrombado, bem como faltando cimento. Os três homens foram encaminhados, juntamente com o material apreendido e o veículo, até a delegacia de Polícia Civil.