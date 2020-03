PM prende rapaz e apreende menor por furto de carretinha

Um jovem de 18 anos foi preso enquanto tentava furtar uma carretinha, em frente a uma residência, na rua Das Águias, no jardim Lar Paraná. Ele estava acompanhado de um adolescente, que também foi apreendido.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h de hoje. Os dois estavam em um veículo VW/Gol e foram surpreendidos pelo proprietário da carretinha.

Mesmo a vítima tendo gritado com os suspeitos, eles acoplaram o reboque no veículo e se evadiram, no entanto uma viatura passava pelo local no momento e foi informada pela vítima.

Um deles tentou se evadir a pé ao ser interceptado pela vítima, porém foi detido logo depois pela PM. Outras equipes da PM foram para o local e realizaram um acompanhamento ao veículo.

Em determinado momento o condutor passou em alta velocidade por um quebra-molas e o reboque se desprendeu do carro. Logo na sequência o motorista do carro perdeu o controle e caiu em uma ribanceira.

O adolescente conduzia o veículo e foi apreendido. O carro precisou er retirado pelo guincho da Polícia Militar e foi encaminhado ao pátio da 8ª Ciretran. A dupla foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências.