PM prende rapaz com três tipos de drogas em bairro de Campo Mourão

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira, um rapaz de 19 anos, acusado de tráfico de drogas, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na rua União Comunitária, no conjunto Mendes. No momento da prisão, familiares tentaram impedir o encaminhamento do rapaz para a delegacia, o que obrigou os policiais a usarem de meios moderados para concluir a ocorrência.

Segundo o soldado Ronaldo de Souza, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe visualizou o jovem mexendo em seu veículo. No entanto, ao perceber a presença dos policiais, ele jogou uma bolsa dentro do carro. “A equipe fez a abordagem, mas com ele nada de irregular foi encontrado. No entanto, quando verificamos o interior do veículo, encontramos uma bolsa com certa quanto de drogas”, afirmou Souza.

Foram apreendidas, no total, 15 buchas de maconha; 13 pedras de craque; 14 invólucros de cocaína, além de R$ 60,00 em dinheiro. O rapaz, segundo o policial, é conhecido no bairro pela prática do tráfico de drogas. “A família é conhecida, é evangélica e a mãe não concorda com a atitude do filho. No entanto, nenhum pai quer ver o filho preso, e na hora de colocar o detido na viatura, houve a tentativa de atrapalhar o serviço policial. Foi preciso usar de meios moderados para controlar a situação e encaminhar o rapaz para a delegacia”, relatou o soldado Ronaldo. As drogas também foram entregues na delegacia.