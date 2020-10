PM prende rapaz com armas em Quinta do Sol

Um rapaz de 22 anos foi preso em Quinta do Sol, por porte ilegal de armas, nessa terça-feira. Policiais militares de Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão receberam denúncia anônima sobre o suspeito e ao fazerem as buscas, apreenderam na residência dele, um revólver calibre 22 e uma espingarda.

O jovem foi preso e autuado em flagrante. Durante a abordaram o rapaz ainda portava um cigarro de maconha. Ao ser questionado sobre a possível existência de ilícitos na residência dele, o rapaz acabou confessando que estaria sendo ameaçado e teria duas armas.

Com a autorização da responsável pela residência, os policiais realizaram buscas e localizaram, debaixo de uma cama, as duas armas de fogo. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.