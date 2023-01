PM prende homem acusado de furtar ferramentas de empresa o centro de Campo Mourão

Um homem de 39 anos acusado de cometer um furto a uma empresa de ferramentas foi preso pela Polícia Militar, por volta das 3h15 desta madrugada. Além de um botijão de gás, os policiais recuperaram diversas ferramentas que ele havia furtado de uma loja localizada na rua Rocha Pombo, no centro de Campo Mourão.

Os materiais estão avaliados em cerca de R$ 10 mil, haja vista que são ferramentas industriais. A ação teve início quando um policial militar deslocava para a sua residência e avistou o homem carregando um botijão de gás, o que chamou a atenção dele.

Com o indivíduo também havia uma mochila com algumas ferramentas. Após o militar realizar a abordagem, ele solicitou apoio de uma equipe de serviço. Ao ser questionado, o suspeito disse que havia achado os objetos, porém a versão dele não convenceu os policiais.

A equipe da PM foi até o local indicado pelo suspeito e constatou que havia mais ferramentas em uma caçamba em frente ao estabelecimento. Diante da situação, os policiais verificaram que o portão da loja estava aberto e o motor estava com sinais de que havia sido violado.

O proprietário do estabelecimento esteve no local e reconheceu os materiais. Ele disse que o local é monitorado, porém não houve disparo do alarme.

O acusado foi preso e encaminhado, juntamente com os objetos recuperados, até a delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

O homem conta com diversas passagens, inclusive foi preso no dia 28 de dezembro pelo mesmo crime. No ano de 2022 ele foi preso três vezes pela Polícia Militar pelos crimes de furto e receptação.