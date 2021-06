PM prende dois homens, apreende pistola 9 mm, drogas, e recupera moto furtada

Dois rapazes foram presos pela Polícia Militar no final da tarde desta quinta-feira, em uma residência na rua Tarumã, no jardim Lar Paraná. Na residência, além de uma motocicleta furtada, os policiais encontraram 448 gramas de maconha, uma pistola calibre 9 mm e dois carregadores contendo 24 munições.

A ação teve início quando uma equipe realizava patrulhamento e desconfiou da motocicleta que estava na parte externa da casa. Ao verificar a placa, os policiais constataram que o veículo era furtado.

Quando a equipe estava nas imediações, dois jovens chegaram em um veículo e entraram na residência. Os policiais se aproximaram e deram voz de abordagem. Um dos suspeitos correu para um dos quartos, no entanto logo depois acatou a ordem dos policiais e saiu.

Com eles, nada de ilícito foi localizado. Porém, em um guarda-roupas, que estava com a porta aberta, os policiais localizaram a droga, a arma e as munições. O jovem de 18 anos assumiu ser o responsável pela motocicleta, enquanto o outro homem, de 29 anos, disse que era dono da arma de fogo e do entorpecente.

Diante dos fatos, os dois suspeitos e demais objetos apreendidos, foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.

Comunicação Social do 11° Batalhão de Polícia Militar