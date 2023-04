PM prende casal com 13 quilos de maconha na PR-487

Um casal foi preso no início da tarde desta quarta-feira, 19, por tráfico de drogas, na rodovia PR-487, em frente ao Parque Estadual Lago Azul. A Polícia Militar recebeu informações anônimas sobre um veículo Fiat Palio que estaria com drogas e fez um bloqueio na rodovia.

Na abordagem feita na sequência, o carro era ocupado por um homem de 27 e uma mulher de 24 anos moradores de Curitiba. Eles negaram a existência de drogas no veículo.

No entanto, durante as buscas foi localizado um compartilhamento falso atrás do para-choque traseiro onde havia tabletes de maconha.

Após pesagem constatou 13,4 kg da droga. O casal foi preso e encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão juntamente com o entorpecente. Os dois pegaram as drogas no Mato Grosso para levar a Curitiba.