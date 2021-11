PM localiza veículo usado para estourar porta de mercado

A Polícia Militar localizou na manhã desta sexta-feira, o veículo Fiat Uno usado por bandidos para estourar a porta de blindex de um mercado durante a madrugada para furtar. O crime ocorreu na avenida Armelindo Trombini, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

Do local foram furtadas duas caixas de sorvete, alguns pacotes de biscoito e cereais. Os prejuízos são estimados em aproximadamente R$ 10 mil.

O veículo foi encontrado abandonado sem as rodas e sem a bateria, em uma estrada vicinal, próximo ao conjunto Avelino Piacentini. Um homem que estava próximo ao automóvel fugiu ao perceber a aproximação da polícia.

Pela placa o proprietário foi identificado e até aquele momento ainda não tinha conhecimento do furto do veículo. O carro foi encaminhado por um guincho até o pátio da delegacia. Dentro do bagageiro ainda havia cacos do blindex da porta, já que os bandidos bateram em marcha à ré..