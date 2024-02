PM faz três prisões por tráfico de drogas em bairro de Campo Mourão

Três pessoas, de 23, 24 e 30 anos, foram presas por volta das 21h de ontem, por tráfico de drogas, na Vila Cândida, em Campo Mourão. A Policia Militar fazia patrulhamento nas proximidades de um endereço onde há um alto índice de crimes violentos, bem como comércio de entorpecentes, quando visualizou um veiculo estacionado na contra mão de direção com dois indivíduos ao lado.

Um deles estava debruçado na janela do automóvel, dando a impressão de que estavam passando algo entre os mesmos. Com a aproximação da equipe, o veiculo saiu rápido do local e os indivíduos disfarçaram, indo em direção da residência.

Um deles, de 23 anos, tentou se desfazer de um objeto, mas os policiais fizeram a apreensão, constatando ser um tablete de maconha (pesando aproximadamente 25 gramas). Em sua carteira, havia R$ 150,00. No mesmo local, foi preso um rapaz de 24 anos.

A equipe também abordou o veículo suspeito e, durante a busca pessoal ao condutor, de 30 anos, os policiais encontraram R$ 255,00 em espécie, além de mais duas porções de maconha, pesando 25 gramas cada (50 gramas total).

Indagado sobre a origem da droga, o rapaz informou que teria comprado com os outros dois rapazes abordados um pouco antes. Ele revelou que é usuário e que em sua residência havia mais uma pequena porção, pesando aproximadamente três gramas, dentro de seu guarda roupas.

A equipe deslocou até sua residência, onde em contato com sua mãe, ela encontrou a droga e entregou aos policiais. Os três indivíduos, o entorpecente e o dinheiro foram encaminhados, com apoio da equipe de Rádio Patrulha, à 16ª Subdivisão Policial para as providências de polícia judiciária.