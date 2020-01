PM encaminha seis para delegacia por tráfico de drogas

Um rapaz de 18 anos e mais cinco adolescentes foram encaminhados para a delegacia pela Polícia Militar por tráfico de drogas. A ação ocorreu na noite desta terça-feira, nas proximidades da Havan, após uma denúncia

dando conta de que alguns adolescentes estariam tentando roubar pessoas nas proximidades da Havan.

Rapidamente os policiais realizaram rondas nas proximidades e visualizaram quando um rapaz parou uma motocicleta no pátio de um posto de combustíveis e entrou em uma estrada vicinal, nos fundos do estabelecimento.

No local os policiais abordaram, além dele, mais cinco adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos. Durante as buscas foram localizados embaixo de uma pedra, um papelote de cocaína contendo 13 gramas da droga.

Diante das circunstâncias, todos foram conduzidos até a delegacia. A motocicleta, que estava adulterada e com pendências administrativas foi removida ao pátio da 8ª Ciretran.