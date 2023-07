PM cumpre mais quatro mandados de prisão em CM e região

As abordagens contínuas da Polícia Militar em Campo Mourão e região tem resultado no cumprimento de vários mandados de prisões em aberto. Muitos desses indivíduos que foram parar atras das grades são criminosos perigosos, com extensa ficha criminal.

Dos quatro mandados cumpridos nas últimas horas, dois eram de Campo Mourão e outros dois da região. Um dos presos em Campo Mourão possui várias passagens por roubos, inclusive agravado, entre outros crimes de diversas naturezas. Ao ser abordado ele tentou se passar por seu irmão.