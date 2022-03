PM apreende veículo carregado com cigarros na Estrada Boiadeira

Mais uma grande apreensão de cigarros contrabandeados do Paraguai foi feita pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira, em Campo Mourão. A equipe fazia patrulhamento pelo jardim Lar Paraná, na rua Shuhei Uetsuka, quando cruzou com um veículo GM/Vectra verde que transitava pela rua Higienópolis.

Ao perceber a viatura, o motorista acelerou, seguindo em sentido a saída para Goioerê. A equipe policial iniciou acompanhamento tático ao veículo utilizando de sinais sonoros e luminosos para que o mesmo parasse.

No entanto, o veículo continuou em fuga em alta velocidade pelas ruas do Lar Paraná e retornando o sentido até descer pela rua Luiz da Silva Résio, acessando em seguida a rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira). Os suspeitos seguiram em sentido a cidade de Cruzeiro do Oeste, sendo acompanhado pela viatura.

Devido a alta velocidade, o condutor do Vectra conseguiu se distanciar da viatura, porém aproximadamente um quilômetro a frente do distrito de Nova Brasília, a equipe encontrou o carro estacionado, sem o condutor, abarrotado de caixas de cigarros oriundos do Paraguai.

O veículo era licenciado no estado de São Paulo e não constava alerta de furto ou roubo. Os policiais constataram que o mesmo estava sem os bancos traseiros e do passageiro e sem os forros das portas. Também mantinha um rádio comunicador instalado, estando também em péssimo estado de conservação.

O veículo com os cigarros foi removido ao 11º Batalhão de Polícia Militar para melhor averiguação e contagem dos cigarros, sendo encaminhado para a Receita Federal na cidade de Maringá.

No veículo foi constatado a quantidade de 1.500 caixas de 20 carteiras de cigarros da marca San Marino e 300 caixas de 20 carteiras da marca Classic, totalizando 1.800 caixas. Parte da mercadoria estava acondicionada em caixas maiores, com 50 unidades, e também soltas pelo veículo, acomodadas inclusive nas portas. Prestaram apoio na ocorrência e diligências, o Oficial CPU e uma equipe Rádio Patrulha.