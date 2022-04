PM apreende veículo adaptado para assaltos em oficina de Fênix

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão apreendeu um veículo VW/Jetta todo adaptado para ser usado em assaltos na região. As informações recebidas eram de que um veículo suspeito estava parado nas proximidades do Rio Corumbataí, às margens da rodovia PR-082.

Ao chegar ao local, na tarde desta segunda-feira, a equipe da Polícia Militar foi informada de que o automóvel já havia sido levado para uma oficina mecânica, em Fênix.

Os policiais então se deslocaram até a oficina, onde a princípio descobriram que o mesmo usava placas clonadas. Por esse motivo, o veículo foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, onde só então foram constatadas as adaptações para o uso do crime.

“Ao fazer uma vistoria mais minuciosa no veículo, foi verificado um dispositivo na parte traseira para jogar ‘miguelitos’ (objetos pontiagudos feitos com pregos) e furar pneus de viaturas, impedindo a perseguição. Além disso, um outro mecanismo era usado para lançar fumaça, também como forma de atrapalhar a visibilidade de quem vem atrás”, contou o sargento Edwin Sontag, comandante do Destacamento da Polícia Militar de Engenheiro Beltrão. O veículo foi apreendido, mas até o momento ninguém foi preso.

Com informações: Jornal Enfoque Regional