PM apreende televisor furtado com passageiro de Uber e em seguida recupera vários objetos

A Polícia Militar recuperou na noite de ontem um televisor furtado e que era transportado em um veículo dirigido por um motorista de Uber. O aparelho estava enrolado em um cobertor junto com o passageiro do veículo, na rua Pavão, no conjunto Cohapar.

A vítima havia registrado o furto a sua residência por volta das 12h de ontem. Segundo ela, além de um televisor de 32 polegadas, foram furtados uma caixa de som, um celular, um kit de cosméticos, roupas, calçados diversos, alimentos e dois carregadores de celular.

Os policiais faziam patrulhamento pela rua Pavão, quando suspeitaram de um carro parado nas imediações de uma “boca de fumo”, com duas pessoas no interior.

O condutor foi identificado como sendo motorista de aplicativo Uber. Porém, havia um passageiro e, no banco de trás, um televisor enrolado em uma coberta. O motorista disse que ao embarcar no carro, o passageiro estava com o televisor.

Foi verificado que o televisor constava em um Boletim de furto registrado pela manhã. O rapaz entrou em contradição sobre o aparelho e a equipe solicitou que o motorista os levasse até o local onde o passageiro havia embarcado, haja vista que havia mais objetos furtados na mesma ocorrência do televisor.

No local, um barracão abandonado, os policiais encontraram uma mulher e diversos objetos que haviam sido furtados no mesmo endereço. Ela disse ser namorada do passageiro do carro abordado.

Os objetos foram reconhecidos pela vítima. Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado para a delegacia. Vizinhos da vítima chegaram a relatar que viram um casal suspeito rondando a casa onde foram furtados os objetos.

Segundo as informações, a mulher verificava se os portões estavam abertos e se havia alguém na casa. Quando tinha gente em casa, ela disfarçava e pedia comida.