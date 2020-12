PM apreende quase 200 kg de maconha em residência

Após receber uma denúncia anônima pelo telefone de emergência 190, a Polícia Militar fez buscas em um endereço no jardim Alvorada e apreendeu 184 quilos de maconha no local. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta quarta-feira, em Campo Mourão.

De acordo com o tenente Henrique Duarte Santos, do 11º Batalhão da Polícia Militar, havia também a denúncia de uma moto roubada no local, porém, o veículo não foi localizado. “Assim que chegou essa denúncia no 190, de que havia 200 quilos de drogas em uma residência no jardim Alvorada, as equipes de rua saíram em diligências e localizaram o endereço. No local, foram apreendidos 184 kg da droga”, relatou o tenente.

Já a suposta moto roubada não foi encontrada. “Um homem que estava no local conseguiu fugir antes da chegada da polícia”, disse o policial. A droga foi encaminhada para a delegacia.