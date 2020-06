PM apreende drogas em CM após prisão de casal na região de Cianorte

Uma grande apreensão entorpecentes foi realizada pela Polícia Militar, em Campo Mourão, após a prisão de um casal, na região de Cianorte. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 desta quinta-feira (25), em uma residência localizada na rua Ivo Bechara, no jardim Nossa Senhora Aparecida.

No local, os policiais apreenderam 4,9 kg de maconha e 3,4 kg de Skank ou Skunk (tipo de maconha transgênica com maior concentração de Tetra-hidrocanabinol (THC), o que potencializa os seus efeitos para o usuário e também a torna mais cara que a maconha comum).

Os policiais também apreenderam nove papelotes de cocaína, duas balanças de precisão e embalagens plásticas geralmente utilizadas para embalar a substância entorpecente.

A apreensão foi realizada após a prisão de quatro pessoas, entre eles um casal morador de Campo Mourão, na cidade de São Tomé, na região de Cianorte.

Durante abordagem realizada aos quatro ocupantes de um veículo Ford/Fiesta, de cor vermelha, os policiais apreenderam mais de 6 kg de maconha. Dentro do veículo também havia um talão de água em nome de um dos abordados, que correspondia a um endereço em Campo Mourão.

A informação foi repassada à PM em Campo Mourão, que foi até o local. A prisão de um dos rapazes, em São Tomé, reforçava a suspeita sobre ele, que já é conhecido em Campo Mourão por supostamente estar envolvido com o tráfico de drogas.

Com base nas informações os policiais foram até o endereço. Havia um forte cheiro de maconha no local, o que aumentou a suspeita de a residência abrigar mais drogas.

Não havia ninguém no imóvel no momento. O entorpecente apreendido foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências.