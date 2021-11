PM apreende dois adolescentes e recupera produtos furtados de tabacaria

Dois adolescentes de 13 e 17 anos foram apreendidos na noite desta quarta-feira suspeitos de terem furtado uma tabacaria na madrugada de ontem, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

Após o furto, o proprietário do estabelecimento fez a divulgação nas redes sociais e os próprios familiares dos adolescentes que praticaram o crime colaboraram com a polícia, informando sobre o paradeiro deles.

Com isso a Polícia Militar fez a apreensão de uma adolescente de 13 anos e do namorado dela de 17, e também localizou em uma residência (boca de fumo), um notebook e um litro de wiski, furtados da tabacaria.

Ainda no local foram apreendidas 42 pedras de crack e quase 50 gramas de maconha. Segundo a PM, a adolescente é a mesma que recentemente havia desaparecido de casa e estava sendo procurada pela família.

Ela teria permanecido com o namorado na boca de fumo por um período e depois retornado para casa. Os dois foram encaminhados para a delegacia com os produtos furtados e com os entorpecentes.