PM apreende dez motos e várias peças em local de desmanche clandestino

A Polícia Militar de Campo Mourão apreendeu pelo menos dez motos inteiras e diversas peças em um local de desmanche clandestino, no jardim Isabel, fundos do cemitério São Judas Tadeu.

A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira, 26, após um trabalho de investigação do Serviço Reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Entre as motos de diversas marcas, algumas Hondas CG 125cc, Honda Bross, Shineray e YBR. Havia também duas que foram furtadas ontem em Mamborê. Duas pessoas foram detidas no local e encaminhadas para a 16ª Subdivisão Policial, para onde também foram levadas as motocicletas.