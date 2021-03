PM apreende cocaína ao ser acionada para atender caso de surto psicótico

A Polícia Militar apreendeu cerca de 50 gramas de cocaína, após ser acionada para atender um jovem em surto psicótico, na rua Amazonas, no jardim Santa Nilce, em Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h15 de ontem. O Samu foi primeiro ao local e depois solicitou apoio da PM. No local as equipes perceberam que a jovem apresentava ter feito o uso de substância entorpecente.

Vizinhos informaram que uma mulher havia pedido ajuda e eles acionaram o Samu. No local os policiais verificaram que no chão da sala havia um celular e um pequeno invólucro com uma substância branca.

Posteriormente foi constatado que se tratava de cocaína (50 gramas). Também foram localizados diversos saquinhos plásticos geralmente utilizados para embalar droga e uma balança de precisão. A companheira da jovem esteve no local após ser informada sobre o ocorrido.

Aos policiais ela disse que recebe uma quantia em dinheiro para guardar a droga na residência. A jovem atendida pelo Samu foi encaminhada à UPA para receber atendimento. Logo depois as duas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.