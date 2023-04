PM apreende 86 pedras de crack e homem é detido por tráfico de drogas

Um homem já conhecido no meio policial foi preso na noite desse sábado, 15, por uma equipe da Rotam, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em uma residência na rua João Gustavo Quennehen, no jardim Alvorada.

A Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que relatou que haviam subtraído a sua caixa de som, e que o equipamento havia sido trocado por drogas naquele endereço. No local, os policiais fizeram contato com o suposto receptador, o qual negou que tivesse com a caixa portátil.

Como ele já era conhecido da equipe pela prática de tráfico de drogas, os policiais solicitaram autorização para realizarem uma busca pelo aparelho. Ele concedeu permissão e, já na cozinha, sobre a mesa, os policiais visualizaram pedras de crack.

Havia também uma mulher no local, a qual seria dona da droga, segundo morador. Ela disse aos policiais que é usuária e que apenas comprou uma pedra por R$ 10,00, valor este encontrado com o morador no momento da abordagem.

O homem negou que tivesse mais drogas, contudo durante a busca os policiais localizaram pedras de crack em vários pontos da casa, totalizando 86 unidades prontas para a comercialização. Também foram apreendidos R$ 1.196,00 em dinheiro e um caderno com a “contabilidade” das vendas de drogas.

A caixa de som não foi encontrada no local. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, até a delegacia de Campo Mourão.