PM apreende 19 kg de maconha e quatro são detidos

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta sexta-feira (20) em Campo Mourão resultou na apreensão de 19 quilos de maconha e o encaminhamento de quatro pessoas para a delegacia.

A apreensão da droga foi realizada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços, localizados no Parque Industrial e no jardim Cohapar, na saída para Farol.

A operação teve início por volta das 7h30 e contou com diversas equipes da PM do 11° Batalhão. As pessoas detidas são suspeitas de envolvimento com os crimes de furto, receptação e tráfico de drogas.

Duas mulheres, de 25 e 53 anos e dois homens, de 26 e 51 anos foram encaminhadas para a 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências.