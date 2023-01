PM aborda grupo por tráfico de drogas e advogado tenta atrapalhar ação

Uma abordagem a três pessoas que estavam em uma tabacaria terminou também o encaminhamento de um advogado para a delegacia. Ele tentou impedir a ação policial.

A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira, 3, no jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. No estabelecimento os policiais apreenderam dez papelotes de cocaína e uma porção de maconha. Um dos abordados relatou que havia dispensado a porção de maconha.

No momento da abordagem, o advogado que estava conduzindo uma motocicleta, começou a atrapalhar o andamento da operação e dizia a todo momento que a PM não poderia abordar as pessoas e adentrar nos estabelecimentos abertos ao público sem ordem judicial.

Com os braços abertos, ele tentava impedir a passagem dos policiais. O homem começou a proferir ameaças, dizendo que “não sabiam com quem estavam falando.” Ele apresentava sinais de alteração como fala desconexa, pupilas dilatas e se apresentou como advogado, vindo a tentar agredir a equipe policial na sequência.

Neste momento ele recebeu voz de prisão e foi contido pela equipe. Outro abordado assumiu que as drogas eram suas e que fazia comércio naquele local. Diante da situação, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos para 16ª SDP para adoção dos procedimentos cabíveis.

Na delegacia constatou-se que o abordado realmente era advogado. Desta forma foi solicitado o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que acompanhasse a lavratura do flagrante.

Em consulta no sistema verificou-se que o advogado está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran por débitos no licenciamento.