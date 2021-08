Pintor é morto a tiros em C. Mourão

Um homem de 42 anos, identificado por Ronaldo Alves de Camargo, foi morto com vários tiros no início da tarde de hoje, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Pinheiros, no conjunto Montes Claros. Foi o 12º homicídio do ano em Campo Mourão. Não região, são 35 assassinatos em 2021.

De acordo com as informações coletadas no local pela polícia, a vitima estava pintando uma casa, quando um homem de moto chegou e o chamou. Assim que ele foi atender, acabou surpreendido pelos disparos.

O atirador estaria usando uma moto Honda Bros. Ele fugiu em seguida e a Polícia Militar faz buscas na tentativa de localizá-lo. A Polícia Civil também foi acionada para fazer o levantamento no local do crime e acionar o IML para o recolhimento do corpo. As causas e autoria do crime ainda serão apuradas no decorrer da investigação.