PCPR apreende mais de 37 toneladas de fios de cobre e prende 139 pessoas desde 2022

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu mais de 37 toneladas de fios de cobre em ações ocorridas entre janeiro de 2022 e agosto de 2023 em todo o Paraná, o que levou à prisão 139 pessoas por receptação ou furto durante 159 ações.

Nesse volume estão 724 quilos apreendidos na Região Metropolitana de Curitiba, três toneladas em municípios do Interior e 34 toneladas na Capital, que responde por 91% do total. Além disso, foram apreendidos 15,4 mil metros em fios, baterias estacionárias, placas de comutação, bobinas de cobre, transformadores e materiais elétricos.

“A PCPR foi orientada a intensificar as ações para identificar e prender os receptadores destes materiais, pois estes crimes trazem prejuízo não só às empresas, mas também à sociedade, que acaba sendo privada de alguns serviços”, afirma o delegado-geral da PCPR, Silvio Rockembach.

Este tipo de ação, segundo ele, visa combater o furto de fios utilizados em cabeamentos de telecomunicações. O furto desse material promove a interrupção de serviços de telefonia, internet e energia elétrica.

De acordo com as investigações, após o furto, os criminosos trituram os fios e vendem no mercado clandestino. Estima-se que, com as apreensões, o prejuízo causado aos criminosos seja superior a R$ 1,7 milhão.

AÇÃO RECENTE

Na última quarta-feira (16), os policiais civis apreenderam 10 toneladas de fio de cobre em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Foram cumpridos cinco mandados de busca em estabelecimentos de recicláveis em Colombo e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

DENÚNCIAS

A PCPR reforça a importância da população auxiliar nas investigações contra furtos de fios de cobre. Caso o cidadão identifique que, próximo à residência ou trabalho, está acontecendo furto ou receptação de fios de cobre, deve denunciar. As denúncias podem ser feitas de qualquer cidade do Estado, através do telefone 0800-643-1121. A atuação da população auxilia diretamente na repressão deste tipo de ação criminosa.

Agência Estadual de Notícias