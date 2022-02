Palmeiras perdeu o Mundial e menino agredido ganhou um trauma

“Quando ele começou a me agredir só pensava que ia morrer.” Procurado pela reportagem do Tasabendo.com neste domingo (13), o menino de 11 anos agredido por um empresário torcedor do Palmeiras, na tarde de sábado, respondeu dessa forma ao ser questionado sobre o que passava pela sua cabeça enquanto era agredido.

O agressor perdeu a cabeça no momento em que o menino, chegou em frente ao seu estabelecimento comercial, logo após a derrota do time paulista para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes (2 a 1) e fez a provocação que tanto irrita os torcedores do Palmeiras: “O Palmeiras não tem Mundial.” O fato ocorreu no jardim Alvorada, em Campo Mourão e uma câmera de monitoramento registrou a cena.

O garoto contou que assistiu à partida na casa de um amiguinho e após o jogo tiveram a ideia de “zoar” o empresário, por entender que ele também iria levar na brincadeira. “Sempre fomos amigos do cara que me bateu, a gente conversava, era cliente dele, por isso tivemos a ideia de fazer essa brincadeira após o Chelsea marcar o segundo gol”, relatou o menino.

Mas naquele momento o empresário não estava para brincadeira. Após dar um soco em uma mesa, segundo o garoto, ele disse que iria na casa deles para tirar satisfação. “Após falar isso ele saiu atrás da gente. Eu corri o quanto pude e cheguei até a mãe do meu amigo, mas ela também não conseguiu evitar que ele me pegasse”, contou a vítima.

Segurado pelo pescoço, ele ainda levou pelo menos três tapas no rosto. “Ele apertou forte o meu pescoço e após conseguir escapar pedi ajuda para o tio do meu amigo, só queria salvar minha vida”, desabafa.

O menino reconhece que errou ao tirar sarro do homem que considerava um amigo, mas entende que nada justifica uma agressão. “Estou arrependido, ele errou sim, mas eu também errei por ir tirar sarro de time dele”, enfatizou.

MÃE QUER JUSTIÇA

Ao ver o filho chegar em casa com o pescoço sangrando, com a camiseta rasgada e chorando muito, a mãe ficou desesperada. Em seguida, ao saber da motivação e de quem partiram as agressões, a mulher se revoltou.

“Foi revoltante, muito triste. Não imaginei que uma pessoa adulta tivesse a coragem de fazer uma coisa dessas com uma criança e por um motivo tão fútil”, queixou-se.

O garoto foi levado por um amigo da família até a casa. A mãe disse que ficou em choque com a cena e sem reação. “Nem consegui ligar para a polícia, a pessoa que trouxe meu filho fez isso e agora tudo que quero é justiça. Meu filho é um menino tranqüilo e a gente era cliente dele (agressor)”, lamentou a mãe.

Segundo ela, o filho e o amigo são torcedores do Santos e também ouviam vários tipos de piadas do empresário quando o Palmeiras vencia o clássico paulista.

“Ele também tirava sarro das crianças por serem torcedores do Santos, por isso considero uma atitude covarde. Meu filho teve febre durante a noite, e agora tem medo de ficar em casa comigo sozinho. Essa situação mexeu muito com o psicológico dele, se assusta quando ouve barulho de moto e carro na rua. Espero que haja justiça para que isso nunca mais volte a acontecer”, declarou a mãe, que também está bastante abalada.