Padrasto que estuprou e engravidou enteada é preso em Campina da Lagoa

Foi preso na tarde dessa quinta-feira (15), em Campina da Lagoa, um homem acusado de estuprar e engravidar a enteada, de 13 anos. A justiça havia decretado a prisão preventiva dele e a equipe de investigação de delegacia cumpriu o mandado.

As investigações conduzidas pela Polícia civil revelaram que o autor abusou sexualmente da enteada de forma sistemática, aproveitando-se de momentos a sós com ela e pela ausência da mãe.

O resultado dos abusos foi a gravidez da adolescente, que já se encontra na 32ª semana de gestação. Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil representou ao Judiciário pela prisão preventiva do abusador, que já havia sido preso em 2018 pela prática do mesmo crime.

Mesmo com o deferimento do pedido, o mandado só foi cumprido no dia de ontem, tendo em vista que o suspeito estava foragido há vários dias. A vítima foi encaminhada à rede de proteção do município de Nova Cantu e está sob acompanhamento.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça e deverá ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.