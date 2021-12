Paciente ameaça psicóloga após demonstrar interesse “doentio por ela” e acaba preso

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Militar após tentar agredir uma psicóloga que prestava atendimento a ele. A ocorrência foi registrada no início da tarde dessa segunda-feira, na avenida Guilherme de Paula Xavier, centro de Campo Mourão.

A vítima informou aos policiais que presta atendimento ao homem, mas que nos últimos dias começou a perceber que o paciente demonstrou um interesse doentio por ela.

Ontem, porém, ele chegou ao consultório e começou a proferir injúrias contra a psicóloga. Em determinado momento ele tentou agredi-la, porém a mulher se trancou no consultório. Mesmo assim, o acusado continuou com as injúrias e arrombou a porta, contudo, devido a presença de diversas pessoas, o homem se evadiu do local.

Os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram abordar o acusado. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para que fossem adotadas as devidas providências.