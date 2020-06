Operação da Polícia Civil prende três foragidos da Justiça em CM e Araruna

A Polícia Civil de Campo Mourão realizou na manhã desta quarta-feira, o cumprimento de três mandados de prisão, sendo duas mulheres e um homem.

Uma das mulheres presas, foi localizada no distrito de São Geraldo, em Araruna. Os outros dois acabaram detidos no perímetro urbano de Campo Mourão.

As prisões fazem parte de uma operação de abrangência estadual desencadeada nesta manhã pela Polícia Civil do Paraná. Os alvos são pessoas com mandados de prisão em aberto, que estavam recebendo auxílio emergencial do governo federal, referente ao Covid 19.

As duas mulheres eram procuradas por abandono intelectual e o homem por embriaguez ao volante.