Número de furtos e roubos tem queda significativa em Campo Mourão

O Comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Júlio César Vieira da Rosa e o capitão Hermon Alves de Lima, responsável pela Seção de Planejamento do quartel, participaram de uma reunião na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM).

Durante a reunião os oficiais apresentaram as ações e os resultados obtidos pela Polícia Militar no município de Campo Mourão, principalmente em relação aos crimes de furto e roubo, que tiveram uma significativa redução em relação ao ano passado (janeiro a agosto).

Em 2020 foram registrados 926 furtos neste período, uma redução de 35% em relação a 2019, ano em que foram registradas 1443 ocorrências desta natureza.

Neste ano a Polícia Militar encaminhou 119 pessoas flagradas em situação de furto. Somente na área central, foram 44 pessoas detidas por este crime. Já em relação ao crime de roubo, houve uma redução ainda maior em relação ao ano passado.

De janeiro a agosto de 2020 foram registrados 121 roubos em todo o município, 80 a menos que em 2019. Uma redução de 39,8%. Foram 33 pessoas encaminhadas por roubo em 2020.

Embora passando por uma situação adversa em relação aos anos anteriores, em razão da pandemia, o 11º Batalhão de Polícia Militar não deixou de atuar nas ações de prevenção e combate ao crime, por meio de ações e operações que vêm sendo desenvolvidas: Operação Ostensividade,

Operação Pagamento Auxilio Emergencial, Operação Correios, Operação Corujão, Operação Trigger, Operação Preservação da Ordem Pública, Operação Cumprimento de Mandados, entre outras.

A cidade de Campo Mourão conta com equipes de Radiopatrulha (RPA) 24h por dia, além das equipes do Pelotão de Trânsito (Peltran) com o emprego de motocicletas e viatura do Plantão de Acidentes, que auxiliam no patrulhamento preventivo durante seus turnos de trabalho.

Vale salientar também a aplicação dos grupos táticos ROTAM, ROCAM e Canil, que embora sejam empenhados também nas demais cidades atendidas pela Unidade, vislumbram grande parte do tempo em Campo Mourão, com ações preventivas em todas as regiões.

