Mulher reage a agressão e esfaqueia o marido

Uma mulher de 24 anos esfaqueou o próprio companheiro de 18 anos, em Campina da Lagoa, após ser agredida por ele. A ocorrência foi registrada por volta das 19h45 dessa terça-feira.

A Polícia Militar foi acionada quando o rapaz ferido já estava internado no Hospital Municipal da cidade. Devido à gravidade do ferimento, ocasionado por uma faca de serra, a vítima precisou foi transferido para Campo Mourão.

No local da agressão, os policiais levantaram a informação que a própria esposa o teria esfaqueado. Com base nas informações os policiais foram até a residência do casal.

A esposa da vítima informou que estava na casa da sogra e, após ter sido agredida e jogada no chão pelo marido, ela teria pego uma faca de cozinha (serra) e desferido um golpe contra ele.

Segundo a mulher, a discussão teria se iniciado após uma suposta traição do companheiro. A mulher foi encaminhada até a delegacia de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as devidas providências.