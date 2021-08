Mulher faz disparos no Jardim Santa Cruz e é presa pela Polícia Militar

Uma mulher de 35 anos foi presa por policiais militares, por volta das 16h dessa segunda-feira (9), após efetuar disparos de arma de fogo na rua Avelino Bueno, no Jardim Santa Cruz.

Na casa dela, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 municiado e um simulacro de pistola. A mulher foi presa em um bar no Conjunto Fortunato Perdoncini, logo após uma moradora informar que duas pessoas haviam passado de motocicleta em frente à casa dela e o passageiro efetuado cerca de quatro tiros para o alto com o objetivo de intimidá-la.

Ainda segundo a solicitante, a motivação seria um desentendimento com a atual amásia do seu ex-companheiro. Com base nas informações colhidas no local, os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar a motocicleta em frente a um bar na rua José de Oliveira Rosa.

No local, os policiais abordaram quatro pessoas, sendo que a mulher se identificou como proprietária da motocicleta. Ao ser questionada sobre o ocorrido, ela confessou ser a autora dos disparos e disse que a arma estava na residência dela.

A equipe policial realizou a busca domiciliar e apreendeu o armamento e as munições. A acusada foi encaminhada, juntamente com na arma apreendida, até a Delegacia de Polícia Civil para que fossem adotadas às medidas cabíveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação 11º BPM