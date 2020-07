Mulher é suspeita de estelionato em venda de caminhão

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 44 anos, acusada de estelionato. O fato foi registrado na rua Nelson Bitencourt do Prado, no jardim Lar Paraná, por volta das 20h30 dessa terça-feira, logo após um delegado da Polícia Civil da cidade de Eusébio, no Ceará, fazer contato com a PM, em Campo Mourão e relatar um golpe sofrido por uma pessoa que havia procurado a delegacia daquela cidade.

De acordo com o delegado, a vítima contou que estava negociando um caminhão anunciado no site OLX, e que havia depositado o valor de R$ 60 mil antecipadamente.

Após isso, percebeu que se tratava de um golpe e foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O delegado conseguiu fazer contato com o banco, o qual informou que a titular da conta que havia recebido o dinheiro era de Campo Mourão.

Ao tomar conhecimento dos fatos uma equipe da PM foi até o endereço informado. Em 2019 já havia sido registrada uma situação semelhante envolvendo a irmã da suspeita.

No endereço, os policiais fizeram contato com a titular da conta, a qual foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial para esclarecer os motivos de sua conta estar sendo utilizada para receber o dinheiro proveniente de um golpe. Ela foi autuada em flagrante por estelionato.