Mulher é morta a tiros em CM

Campo Mourão registrou o segundo homicídio do ano na tarde desta quarta-feira (16). A vítima é uma mulher de 36 anos, identificada por Eliane de Souza. Ela foi assassinada a tiros, na rua Primavera, na Vila Cândida. O companheiro da vítima também ficou ferido na perna.

O atirador teria estacionado um VW/Gol de cor escura em frente a residência e chamado a mulher pelo nome, para fazer uma suposta entrega de uma encomenda. Ao sair para receber o pacote a mulher foi surpreendido com quatro tiros.

Ela caiu e morreu no local. O marido dela saiu logo atrás e também foi ferido em uma das pernas, mas ele recusou atendimento médico. O Samu foi ao local, mas apenas para constatar o óbito. Policiais militares e civis estão no local para fazer o levantamento do homicídio e iniciar as investigações. O suposto atirador já teria sido identificado, mas ele está foragido.