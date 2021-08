Mulher é ferida com facada pelo ex-companheiro na praça central

Uma mulher foi agredida com um soco no nariz e ferida com um golpe de faca em uma das mãos pelo ex-companheiro, enquanto ingeria bebida alcoólica com amigos, na praça central de Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h de ontem pela Polícia Militar. A vítima procurou atendimento médico na Central Hospitalar e a PM foi acionada para registrar a ocorrência.

Aos policiais, ela relatou que estava na praça São José ingerindo bebida alcoólica, juntamente com alguns amigos, quando seu ex-companheiro, ficou enciumado e começou a agredi-la verbalmente.

Não satisfeito, o homem teria desferido um golpe de faca em sua mão e um soco no nariz. Após a agressão o agressor evadiu-se do local. Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, porém ele não foi encontrado.